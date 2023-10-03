سوريا: مقتل عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على محيط دير الزور

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أن جيش الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع للجيش السوري في محيط دير الزور.

وأوضحت "العربية" أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.