ماهر الفضالي لـ «صالون التنسيقة»: أرقام الإنجازات في الـ10 سنوات الماضية لا تكذب

قال ماهر الفضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشاهد على الإنجازات التي تمت خلال الـ ١٠ سنوات الماضية الأرقام التي وصلنا لها، مضيفًا أن الأرقام دائما لا تكذب.

وأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية»، أن المنابر الإعلامية المعادية لا تلجأ للأرقام، بل تستخدم معلومات مغلوطة، لتشويه ما حدث من إنجاز في مصر، لأن الأرقام ستثبت أنهم مخطئين.

وأوضح أن من بين الأرقام التي يجب أن نقف أمامها، هي حجم الإنفاق على قطاع الصحة، الذي وصل إلى تريليون جنيه، في الـ10 سنوات الماضية، شملت 14 مبادرة رئاسية منها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن سرطان الثدي والكشف عن السمنة والتقزم.

وأكد على أن المسؤولين عن البلد أمناء عليها ويفكرون في كل شيء، مشيرا إلى أن العلاج في مصر مجاني رغم نفقته الكبيرة جدا.

وأوضح عضو التنسيقية، نجاح الدولة المصرية، في علاج فيروس سي، الذي كان يعد من أكثر التحديات التي تواجه المصريين، خصوصا أنه كان من أكثر مسببات الوفاة في مصر.

وأشار إلى دور الشباب في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجميع يتحدث بكل حرية، مطالبا المصريين بعدم الانصياع للتهديد الفكري، لمن يزايدون على الداعمين للدولة المصرية.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك كلًا من النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

