التشيك تدعو لإطلاق المفاوضات حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن

دعا وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إلى بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال الوزير خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في كييف، إن "المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، حسب رأي تشيكيا يجب أن تبدأ في أقرب وقت".

وأضاف أنه يجب إطلاق المفاوضات هذا الخريف أو في مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن "هذه هي عملية فنية، سيجري خلالها تقييم مدى جاهزية أوكرانيا، وسيكون من الواضح ما هي العيوب التي يجب معالجتها".

وأكد الوزير أن بلاده والاتحاد الأوروبي بأسره سيواصلان دعم أوكرانيا، مضيفا أن عقد الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في كييف "تأكيد واضح على أننا سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، وننطلق في الوقت ذاته من أن أوكرانيا ستنضم إلى الأسرة الأوروبية".

وجدد كذلك التأكيد على استعداد جمهورية التشيك لمواصلة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية والتعاون مع الجانب الأوكراني.

يذكر أن أوكرانيا قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير 2022. وقرر الاتحاد منح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة للعضوية في يونيو من العام الماضي.