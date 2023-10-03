رونالدو يقود النصر لسحق استقلال دوشنبه بدوري الأبطال

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي للفوز على استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمع الفريقين، على ملعب "الأول بارك"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وتألق فريق النصر في المباراة وقلب الطاولة على نظيرة الطاجيكي بتسجيل ثلاثة أهداف من توقيع كريستيانو رونالدو واندرسون تاليسكا، حيث سجل رونالدو في الدقيقة 66، بينما أحرز تاليسكا هدفين في الدقائق 72 و77، أما هدف استقلال دوشنبه الوحيد فجاء في الدقيقة 44 من توقيع اللاعب سينين سباعي.

بهذا الفوز، يتصدر فريق النصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين وبدون أي هزيمة، مسجلاً 5 أهداف واستقباله هدف واحد، بينما يحتل استقلال دوشنبه المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا بنقطة واحدة حصل عليها من تعادل وخسارة، مسجلاً هدفاً وتلقي 3 أهداف.

