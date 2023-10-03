بولندا تعيد أولى دبابات "ليوبارد" المعادة صيانتها إلى أوكرانيا

أعلنت هيئة الدفاع الحكومية البولندية، أن وارسو أرسلت أول دبابة "ليوبارد 2" تمت إعادة صيانتها على أراضيها بعدما تضررت في المعارك الدائرة على الجبهة في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وشددت الهيئة البولندية PGZ، عبر منشور لها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، على أنه "بينما يدلي الآخرون بتصريحات حول المستقبل، فإننا نتصرف بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. وقد استقبلت كييف دبابة ليوبارد الأولى التي خضعت لصيانة خاصة في بومار لابيندي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البولندية استعدادها لإطلاق مركز على أراضيها لإصلاح وصيانة دبابات "ليوبارد" التي سلمها الغرب إلى أوكرانيا، وتم اختيار موقع المصنع "بومار لابيندي" في مقاطعة غليفيتش بالعاصمة وارسو.

وأعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، في يوليو الماضي، عبر حسابه على "إكس"، انطلاق عمل مركز صيانة دبابات "ليوبارد" التي تم توريدها لأوكرانيا على أراضي بولندا.

وكتب بلاشتشاك: "بدأ مركز الإصلاح في غليفيس العمل. فوصلت أول دبابتين من طراز ليوبارد من أوكرانيا إلى مصنع بومار".

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في 12 يوليو، أن بولندا وألمانيا تخططان للتنسيق معا لإصلاح دبابات "ليوبارد" التي تشارك في المعارك بأوكرانيا.

ووفقا لمجلة "دير شبيغل"، فإن الشركة البولندية المملوكة للدولة PGZ سعت للحصول على أكثر من 100 ألف يورو مقابل الفحص الأولي للمعدات العسكرية، فيما تكلف هذه الخدمة في ألمانيا حوالي 12 ألف يورو فقط.

وفي أوائل شهر يوليو، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عزم الطرفين على حل جميع الخلافات بشأن هذه المسألة في غضون 10 أيام.