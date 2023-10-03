تشيلسي يعزف نغمة الانتصارات من جديد أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزا مهما على مضيفه فولهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "كرافين كوتاج"، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

عاد فريق تشيلسي إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على فولهام بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت يوم الإثنين على ملعب "كرافين كوتاج"، في اختتام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

وأحرز تشيلسي الهدفين عن طريق ميخايلو مودريك في الدقيقة 18 وبروخا في الدقيقة 19، ليعود تشيلسي لسكة الانتصارات من جديد بعد هزيمتين وتعادل.

وبدأ تشيلسي المباراة أمام فولهام بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: كوكوريلا، ديساسي، تياجو سيلفا، تشيلويل

الوسط: كالاجير، كايسيدو، إنزو فيرنانديز

الهجوم: بالمر، بروخا، مودريك

وبهذا الفوز، احتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، فيما احتل فولهام المركز الثالث عشر بنفس رصيد النقاط.

