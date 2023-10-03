رئيسا جامعتا الأقصر وطيبة التكنولوجية يشاركان في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن".. صور

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذي أقيمت فعالياته على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب، والإعلاميين، وممثلين من جميع فئات المجتمع؛ لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بمشاركته في المؤتمر، والذي يستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، لاسيما الشباب؛ ودورهم في مساندة جهود الحكومة؛ لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وثمن رئيس جامعة الأقصر، جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية، والتي استهدفت تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتطوير المجتمع؛ لتطمح من خلالها الدولة إلى صنع نهضة مستقبلية شاملة، بما ينعكس على تعزيز الانتماء والولاء للوطن، لافتًا إلى أن الدولة وضعت برامج طموحة لتحقيق التنمية، مؤكداً على أن القيادة السياسية استطاعت تعزيز دور مصر الإقليمي، بحرصها على تحقيق النهضة على كافة المستويات داخليًا؛ تمكنت من خلالها مصر في استعادة مكانتها دوليًا.

كما أكد الدكتور حمدي حسين، على أن الرئيس يولي التعليم اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، ودعم الجامعات من خلال التوسع في إنشاء جامعات جديدة تكنولوجية وأهلية، فضلًا عن عقد شراكات لتوفير منح لأبنائنا الطلاب، وبرامج التمويل، بهدف تحسين جودة التعليم، مؤكداً أن جامعة الأقصر تواصل مسيرة البناء والعمل؛ لتوفير تنمية حقيقية بما يتناسب مع مفهوم الجمهورية الجديدة.

فيما أعرب الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ، عن بالغ سعادته لمشاركته في مؤتمر حكاية وطن، إذ يعكس هذا المؤتمر عزيمة الشعب المصري، وحكاية كل مواطن ومواطنة في مصر، الذين يمثلون ملحمة شعب استطاع الصمود والعمل جاهدين لبناء وطن جديد وقوي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جلسات المؤتمر ارتكزت على محاور الاقتصاد وشارك بها كبار الوزراء، تناولت سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري، وجلسات أخرى تضمنت قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وأكد رئيس طيبة التكنولوجية، أن المشروعات القومية ساهمت في توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية، كما عززت من الولاء والانتماء للوطن من خلال المساهمة في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة، من خلال خطط نفذتها الدولة خلال برامجها الطموحة للتنمية الشاملة، تضمنت مشروعات تنموية عملاقة في كل المجالات.

وأشاد الدكتور عادل زين الدين، بالمبادرات الرئاسية التي ساهمت في تحسين حياة ملايين المصريين، مؤكداً أن الدولة المصرية شهدت على مدار 10 سنوات، مشروعات عملاقة أحدثت نقلة تاريخية وتطور غير مسبوق في الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة والتعليم والطاقة والصناعة، وغيرها من الإنجازات، وتنفيذ مشروعات كبرى ورعاية وحماية اجتماعية و"حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في الجمهورية وخصوصا صعيد مصر.

ويأتي مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصا فئة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

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مؤتمر حكاية وطن (3)

مؤتمر حكاية وطن (4)

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مؤتمر حكاية وطن (6)

مؤتمر حكاية وطن (7)

مؤتمر حكاية وطن (8)