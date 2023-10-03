فيديو.. أمينوكس يطلق فيديو كليب "حبيبي"

أطلق الفنان المغربي أمينوكس فيديو كليب أغنيته الجديدة " حبيبي "، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يويتوب، بعد أن تراجع سابقا عن تنزيلها حدادا على أرواح ضحايا زلزال إقليم الحوز.

الأغنية من كلمات وألحان أمينوكس وتوزيع سفيان أزيد، أما الكليب تم تصويره بمدينة الرباط تحت إشراف المخرج عبدالرحمان العلمي.



يشار أن أخر أعمال أمينوكس فيديو كليب " نهار " التي أصدرها الشهر الماضي، حيث تجاوزت الـ 5 ملايين مشاهدة على منصات الفيديوهات يوتيوب، حيث حرص أمينوكس على كتابة كلمات هذا العمل وتلحينه بالتعاون مع “نيزك”، الذي أشرف أيضا على التوزيع الموسيقى الخاصة بهذه الأغنية، في حين عاد إخراج الفيديو كليب لعبد الرحمان العلمي.

من جهة أخرى، يشارك أمينوكس في النسخة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستارلايت وهي النسخة التي سيشارك في لجنة تحكيمها إلى جانب كل من أسماء المنور، نعمان لحلو، الدوزي، حاتم عمور الذي عوض الفنانة لطيفة رأفت.

