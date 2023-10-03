مصطفى محمد يحصد جائزة الشهر للمرة الثانية في نانت

فاز الدولي المصري مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في فريق كرة القدم الأول بنادي نانت الفرنسي لشهر سبتمبر الماضي، وتمنح جائزة "كناري الشهر" لأفضل لاعب بالفريق.

وفاز مصطفى محمد بالجائزة بنسبة 47.53% من أصوات الجمهور، وذلك بعد تسجيله هدفين خلال الشهر، وتفوق في التصويت على زملائه في الفريق حيث حصل موسيس سيمون على نسبة 29.47% من الأصوات، فيما حصل ريمي ديكامب على 13.77% ودوغلاس أوغوستو على 9.23%.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في الشهر، حيث حققها أيضًا في أغسطس الماضي.

ويقدم الدولي المصري أداءً رائعًا مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف في 6 مباريات، ورغم تألقه، تلقى كارت أحمر في مباراة أمس ضد ستاد رين بسبب اعتراضه على الحكم.