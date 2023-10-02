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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الاتحاد الروسي: العلاقات بين روسيا وأمريكا اللاتينية تستطيع الصمود في وجه أي تحديات

رئيسة مجلس الاتحاد
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو
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قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الاثنين، إن علاقات روسيا مع دول أمريكا اللاتينية لها جذور قوية، وتتسم دائما بالثقة، وتستطيع الصمود في وجه أي تحديات.

وأضافت ماتفيينكو، في الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي الأول بين روسيا وأمريكا اللاتينية: "لقد ساهمت بلادنا بشكل كامل على مدى عقود في النضال من أجل حرية شعوب أمريكا اللاتينية، وتتمتع علاقات روسيا مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بجذور قوية وعميقة، وتتميز دائمًا بالاستقرار والثقة وحسن النية".

وتابعت ماتفيينكو -بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية- أن المؤتمر يثبت مرة واحدة وإلى الأبد أن الدول لديها الرغبة في أن تكون أقرب إلى بعضها البعض، حيث إن هناك مصلحة مشتركة في تطوير علاقات متعددة الأوجه ومفيدة للجانبين.

وشددت ماتفيينكو على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سلكت طريقها الصعب لإقامة دولة ذات سيادة، وإجراء تحولات سياسية داخلية والدفاع عن الحق في تقرير مصيرها.

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مجلس الاتحاد الروسي أمريكا اللاتينية روسيا
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