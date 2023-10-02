الاتحاد الآسيوي يعلق على إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان بدوري الأبطال

أصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا رسميًا الإثنين، بشأن إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني في إطار بطولة دوري أبطال آسيا. كان من المقرر أن تقام المباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2024 على ملعب نقش جهان في أصفهان.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه أن إلغاء المباراة جاء نتيجة لأسباب غير متوقعة، وأنه سيتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة. وأعرب الاتحاد عن التزامه بضمان سلامة وأمن الجميع المشاركين في المباراة، بما في ذلك اللاعبين والحكام والجماهير وأصحاب المصلحة المعنيين.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الآسيوي قراره الرسمي في الساعات القادمة، وقد يشمل ذلك تحديد موعد جديد لإقامة المباراة بين الفريقين أو احتساب نقاط المباراة لصالح أحد الفرق نظرًا لانسحاب الفريق الثاني.

وجاء قرار إلغاء المباراة من مراقب المباراة بسبب رفض فريق الاتحاد السعودي خوض اللقاء بسبب وجود صور ولافتات سياسية في ملعب اللقاء بالإضافة إلى تمثال السياسي قاسم سليماني.

وطلب في البداية مسؤول فريق اتحاد جدة من مراقب المباراة، إزالة جميع اللافتات والصور والتمثال، إلا أن طلبه وجه بالرفض، ليغادر لاعبو الاتحاد ملعب المباراة للعودة إلى فندق الإقامة، بعد إصرار الفريق على عدم خوض اللقاء لأسباب سياسية.

