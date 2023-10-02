أول تعليق من المسؤول الجديد عن الحملة الانتخابية للرئيس السيسي

قال المستشار محمود فوزي، مسؤول الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، إن تكليف الرئيس شرف كبير ومهمة ثقيلة ودقيقة وسنكون حريصين على انجازها بأدق المعايير، مؤكدًا أننا نتعامل مع رئيس تاريخي له بصماته وانجازاته.

أضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc "، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية dmc: "أزعم أن الرئيس لن يحتاج المجهود، لكن مجرد التنظيم ولن أقوم به لوحدي والكثير من التفاصيل سنعكف عليها وندعو الله أن يوفقنا أن نكون قدر المسئولية ونعاهد الله أن نبذل المجهود ونؤديها على حقها".

وتابع "أشرف أن أكون الممثل القانوني لحملة الرئيس ورئيس الحملة وسأعبر عن مصالحها بكل ما أوتيت من قوة، والرئيس دعا المصريين للمشاركة في الانتخابات، وسنتبع القانون والدستور وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى دقة ممكنة والمنافسة وقتها ستكون شريفة والانتخابات تعددية وتنافسية وربنا يوفق الجميع".

وأكد احترامه للجميع وأن حق الترشح مكفول للجميع والأخلاقيات حاكمة وأنه يتعلم هذه الأخلاقيات من الرئيس نفسه وطوال هذه السنوات أبدى خلقًا رفيعًا في كل المناسبات وملتزمين بالأخلاقيات والأمانة العامة.

أشار أن أول خطوة للحملة هى تدشين صفحات على منصات التواصل وأن يكون عليها تواصل فعّال لحق المواطنين في معرفة كل التفاصيل.