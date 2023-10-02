حزب المؤتمر: الرئيس انحاز لإرادته لبناء ما حلم به الشعب

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء الشعب المصري وانحيازه لإرادته لبناء ما حلم به الشعب المصري، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح والحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة مشيرا إلي أن الرئيس السيسي هو الأجدر و الأكفاً لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات ولمزيد من الامن والامان والاستقرار والبناء.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: المرحلة القادمة مرحلة فاصلة في تاريخ الوطن؛ وتحتاج من الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو مصلحة ذاتية من أجل استكمال مسيرة النهضة التنموية في شتى القطاعات لافتا إلى أن الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد، ونهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق على مدار عقود.

وتابع فرحات إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ليس اختيارا شخصيا من الرئيس، ولكنه مطلب جماهيري من أبناء الشعب المصري بعد ما تحقق من إنجازات على كل بقعه في أرض مصر بفضل الله ثم جهود الرئيس السيسي، وحرصه على النهوض بالشعب المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.