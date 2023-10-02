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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الفائز بجائزة فينيسيا الكبرى.. تريلر فيلم "Evil Does Not Exist"

Evil Does Not Exist
Evil Does Not Exist
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طرحت الشركة المنتجة للفيلم الياباني “Evil Does Not Exist” للمرشح السابق للأوسكار المخرج ريوسوكي هاماجوتشي، الإعلان الرسمي الأول للفيلم، والمقرر طرحه نهاية العام الجاري.

تدور أحداث الفيلم في قرية ميزوبيكي بالقرب من طوكيو، حيث يعيش تاكومي وابنته هانا. في أحد الأيام، أصبح سكان القرية على علم بخطة لبناء موقع تخييم بالقرب من منزل تاكومي يوفر لسكان المدينة "ملاذًا" مريحًا للطبيعة.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحصد الجائزة الكبرى بجانب جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما “فيبريسي”.
 

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Evil Does Not Exist ريوسوكي هاماجوتشي
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