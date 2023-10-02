الرئيس السيسي: كلفت المستشار محمود فوزي برئاسة حملتي الانتخابية لرئاسة الجمهورية

الإثنين 02/أكتوبر/2023 - 10:36 م

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية «فيس بوك»، عن تكليف المستشار محمود فوزي لرئاسة حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية لعام 2024.

وكتب الرئيس السيسي: «شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن»، بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق.