عبده أبو عايشة: ترشح الرئيس السيسي رسالة طمأنة لملايين المصريين لاستكمال مسيرة التنمية

أعرب النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ ,عن بالغ ترحيبه وسعادته، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للواجب الوطني والنداء الشعبي، وإعلان ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أبو عايشه في تصريحات صحفية له اليوم، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ترشح الرئيس السيسي، إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال النائب أبو عايشه ،ان الرئيس السيسي هو القائد القادر، والزعيم الأقوى لقيادة البلاد نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارا وتحقيق انجازات اكبر مما تم خلال السنوات الماضية.

وتابع يقول أن تأييد ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة، يأتي من أجل استكمال المرحلة التي بدأت والإنجازات التي انطلقت منذ 2014 وعلى مدى 10 سنوات في الجمهورية الجديدة، فالبلد كانت في حاجة لزعيم حقيقي بعد الفوضى في 2011، حتى جاء الرئيس السيسي وضبط الأمور واعاد الاستقرار وريادة مصر.