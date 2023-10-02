«الليلة الأخيرة» مسرحية تناقش مشكلة العنوسة في أيام القاهرة للمونودراما

قدمت الفنانة المصرية لمياء كرم، مساء اليوم الإثنين، العرض المسرحي الإماراتي «الليلة الأخيرة»، وذلك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وشهد العرض حضور جماهيري كبير ولافت، بحضور عدد من الشخصيات المسرحية المؤثرة وهم: محمد سعيد الظنحاني، والفنان رياض الخولي، والفنان صبري فواز.

وتدور أحداث العرض حول الفتاة الشابة مريم التي تعاني من الوحدة وتواجه العنوسة بألم مرير، فتاة جميلة حرمت من الزواج بسبب الأب الذي يرفض طلب كل من يتقدم للزواج منها بسبب عرقه أو فقره، وعلى رأس هؤلاء كان حبيبها الذي تمنت الزواج منه وتأسيس تلك الأسرة التي طالما حلمت بها.

كُتبت المسرحية بطريقة شاعرية تحرك الوجدان نحو مريم التي تعيش وهي تتمنى كل ليلة أن تكون ليلتها الأخيرة.

والمسرحية تأليف محمد سعيد الظنحاني، وإخراج العراقي فيصل جواد، وبطولة الفنانة المصرية لمياء كرم.

وقد انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة مساء أمس الأحد، وتستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، وبرئاسة د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

يشارك في هذه الدورة عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، والعرض الفلسطيني الألماني، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.