20 ديسمبر.. عرض فيلم "Maestro" على نتفليكس

تستعد منصة “نتفليكس” لطرح فيلم السيرة الذاتية والدراما “Maestro” من بطولة وإخراج برادلي كوبر، في 20 ديسمبر المقبل.

يتناول الفيلم قصة الحب المعقدة ما بين عازف البيانو وقائد الأوركسترا ليونارد بيرنستين وزوجته فيليسيا، منذ أن التقا في أحد الحفلات عام 1946، وعلاقة الزواج التي استمرت لمدة 25 عامًا.

ويعد الفيلم التجربة الثانية لبرادلي كوبر كمخرج، حيث سبق وقدم فيلم “A Star Is Born” عام 2018، مع المغنية الشهيرة ليدي جاجا، وحاز جائزة أوسكار وحيدة في فئة أفضل أغنية أصلية.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وغاب عن العرض النجمين برادلي كوبر وكاري موليجان، وذلك بسبب إضراب نقابة الممثلين الأمريكية والذي يحظر مشاركة الممثلين في الترويج أو الدعاية لأفلامهم.