الدوري الإنجليزي.. مودريك يقود هجوم تشيلسي أمام فولهام

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة فولهام، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب "كرافين كوتاج" معقل فريق فولهام، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة البريمييرليج.

واعتمد بوتشيتينو على ميخايلو مودريك لقيادة الهجوم، إلى جانب كول بالمر وأرماندو بروخا ويعاونهم من الخلف إنزو فيرنانديز وكايسيدو.

ويبدأ تشيلسي المباراة أمام فولهام بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: كوكوريلا، ديساسي، تياجو سيلفا، تشيلويل

الوسط: كالاجير، كايسيدو، إنزو فيرنانديز

الهجوم: بالمر، بروخا، مودريك

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط في حين يتواجد فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

