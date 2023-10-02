وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يلتقيان منتخب السباحة بالزعانف

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم في المركز الأولمبي بالمعادي، ببعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف عقب عودة المنتخب من صربيا وحصد المركز الأول في ترتيب جدول الميداليات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار التي أقيمت خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.

وهنأ وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي بالانجاز الكبير الذي حققته البعثة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة وتصدر مصر جدول ميداليات البطولة برصيد 30 ميدالية بواقع 12 ذهبية و9 فضيات و9 برونزيات.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبو ولاعبات منتخب مصر مؤكدًا أن هذا الانجاز استمرارًا للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.

كما توجه المهندس هشام حطب بالتهنئة لابطال السباحة بالزعانف على هذا الانجاز الذي يأتي استمرارًا لتطور اللعبة في مصر.

ومن جانبه توجه كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ بالشكر لوزارة الشباب والرياضة وللجنة الأولمبية المصرية على الدعم الدائم والمساندة المستمرة مؤكدًا أن هذا الانجاز تحقق نتاج تكاتف جميع الجهود ويضاف لانجازات الرياضة المصرية التي تشهد تطور كبير مع اهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية لها.

وقاد الفريق فنيًا في البطولة محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، فيما يشرف على المنتخبات المصرية كابتن شريف حبيب، ورأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.

ورافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وأقيمت البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة، وشاركت مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال،