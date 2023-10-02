الكرملين: لم يتم التخطيط لعقد قمة غير رسمية لزعماء رابطة الدول المستقلة في 7 أكتوبر الجاري

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف اليوم /الاثنين/ أنه لم يتم التخطيط لعقد قمة غير رسمية لزعماء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة على جدول أعمال يوم 7 أكتوبر الجاري.

وقال بيسكوف - خلال مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - " لا لم يتم التخطيط لعقد قمة غير رسمية، ولكن ستكون هناك اجتماعات مقررة في 7 أكتوبر، سنبلغكم بها في الوقت المناسب، وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إدارة اجتماعاته المقررة في ذلك اليوم".

ومن المقرر أن يحتفل بوتين بعيد ميلاده الحادي والسبعين في 7 أكتوبر على أن يؤدي واجباته كالمعتاد في عيد ميلاده كالمعتاد.

وعن زيارة رئيس روسيا إلى قيرغيزستان، أشار بيسكوف إلى أنه "على الرغم من تحديد موعد الزيارة إلا أنه من السابق لأوانه الإعلان عنه بعد".

وكان قد أعلن رئيس وزراء قرغيزستان أكيلبيك جباروف يوم الجمعة الماضية، أنه من المتوقع أن يقوم بوتين بزيارة دولة لبلاده في 12 أكتوبر الجاري.

وفيما يتعلق بالمرسوم الذي أصدره رئيس روسيا، قال بيسكوف إن "المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي والذي يسمح للأوكرانيين بدخول روسيا بدون تأشيرة سيساعد أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى البلاد"..

وتابع قائلا:"الحقيقة هي أن الكثير من المواطنين الأوكرانيين يأتون إلى بلادنا والعديد منهم يريدون الاندماج الكامل في بلدنا، وبالطبع مثل هذه الإجراءات تساعد الأشخاص الذين يريدون الانتقال إلى هنا".

وفي الأسبوع الماضي، وقع بوتين مرسوما يحدد الإجراءات المتعلقة بكيفية دخول المواطنين الأوكرانيين إلى روسيا والخروج منها.

وبموجب المرسوم، يمكن للمواطنين الأوكرانيين عبور الحدود الروسية دون تأشيرة طالما لديهم جواز سفر أوكراني محلي أو أجنبي أو جواز سفر دبلوماسي أو خدمة أو بطاقة هوية بحار أو أحد أفراد طاقم الطائرة،

أما بالنسبة للأطفال فسيحتاجون إلى شهادة ميلاد أو أن يكونوا مع وصي قانوني لديه معلومات عن الطفل في جواز سفرهم وسيُسمح أيضًا للأوكرانيين بدخول روسيا بوثائق منتهية الصلاحية.

يذكر أن اتفاقية بين حكومتي الاتحاد الروسي وأوكرانيا بشأن السفر بدون تأشيرة لمواطني البلدين دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1997.