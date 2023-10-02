رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يوجه الطلاب بضرورة الالتزام وحضور المحاضرات

وجه الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الاثنين، كلمة للطلاب أكد فيها أهمية الالتزام منذ الأسبوع الأول للدراسة وحضور المحاضرات وفقا للجدول الدراسي المعلن، والتواصل المستمر مع المشرف الأكاديمي ومنسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس للاستفسار عن أي تساؤلات.

وكان رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة للعام الجامعي الجديد 2023-2024، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، موجهًا التهنئة لجميع منسوبي الجامعة والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الجميع يعمل لصالح الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، حافل بالتوفيق والإنجاز.

وتفقد زين الدين، المدرجات وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية، واطمئن على حسن سير العملية الدراسية في الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد، وكذا تواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري، والتقى بالطلاب الجدد والقدامى مرحبا بهم في جامعة طيبة التكنولوجية، الصرح التعليمي المتميز لتقديم خدمة تعليمية متطورة تواكب معايير الجودة العالمية، خاصة أنها تضم برامج متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل التكنولوجي.

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بتطوير منظومة التعليم العالي من خلال التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية على مستوى عال من الكفاءة ومصممة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وجرى تجهيز المدرجات بالسبورات الذكية التفاعلية وأحدث الأنظمة الصوتية، وإمداد المعامل بأحدث الأجهزة حتى يتسنى للطالب التعلم واكتساب المهارات اللازمة ليكون خريج متميز قادر على المنافسة والمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وحثّ رئيس الجامعة الطلاب على التحلي بروح التواصل والتعاون والاحترام المتبادل، وتحمل المسئولية، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الفعّالة للطلاب في الأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة، في إطار سعى الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.

وتابع رئيس الجامعة جولته، بتفقد سير العمل داخل كافيتريا ومطعم الجامعة، واستمع لآراء الطلاب حول الخدمة المقدمة والأسعار، مطالبا القائمين على الكافيتريا بضرورة مراعاة معايير السلامة والجودة وإعلان الأسعار على لافتات كبيرة داخل وخارج الكافيتريا.

وخلال جولته، تابع رئيس الجامعة، إجراءات التقديم للطلاب المستجدين ووجه بضرورة تسهيل كافة الإجراءات لهم ولأولياء أمورهم واختتمت الجولة بحوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب.

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (1)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (2)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (3)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (4)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (5)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (6)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (7)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (8)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (9)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (10)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (11)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (12)

جولة رئيس جامعة طيبة التكنولوجية (13)