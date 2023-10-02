سادت حالة من الفرحة العارمة بين أبناء بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، عقب إعلان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

بالصور.. فرحة عارمة وألعاب نارية ببورسعيد لحظة إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية

ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي بحديقة المنتزة أثناء الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث استمع المواطنون للحظة إعلان الرئيس عن نيته الترشح، مرددين عبارات: "تحيا مصر، بنحبك يا سيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، سيسي رئيسي".

وأطلق المواطنون الألعاب النارية في سماء بورسعيد فرحا بترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية في ظل أجواء من الوطنية والفرحة العارمة بين المواطنين الذين أكدوا على أن الرئيس استجاب لمطلب الشعب باستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

وكانت قد وجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحديقة المنتزة والتي التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.

IMG-20231002-WA0204

IMG-20231002-WA0201

IMG-20231002-WA0199

IMG-20231002-WA0198

IMG-20231002-WA0196

IMG-20231002-WA0193

IMG-20231002-WA0192

IMG-20231002-WA0188

IMG-20231002-WA0185

IMG-20231002-WA0183