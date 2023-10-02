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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. فرحة عارمة وألعاب نارية ببورسعيد لحظة إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية

فرحة عارمة وألعاب
فرحة عارمة وألعاب نارية ببورسعيد
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سادت حالة من الفرحة العارمة بين أبناء بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، عقب إعلان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

بالصور.. فرحة عارمة وألعاب نارية ببورسعيد لحظة إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية

 

 

ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي بحديقة المنتزة أثناء الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث استمع المواطنون للحظة إعلان الرئيس عن نيته الترشح، مرددين عبارات: "تحيا مصر، بنحبك يا سيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، سيسي رئيسي".

وأطلق المواطنون الألعاب النارية في سماء بورسعيد فرحا بترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية في ظل أجواء من الوطنية والفرحة العارمة بين المواطنين الذين أكدوا على أن الرئيس استجاب لمطلب الشعب باستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

وكانت قد وجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحديقة المنتزة والتي التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.

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بورسعيد العاب نارية الانتخابات الرئاسية السيسي عبد الفتاح السيسي
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