أهالي الأقصر يحتشدون في ميدان أبو الحجاج للاحتفال بنصر أكتوبر.. شاهد

شارك الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، من مختلف مدن ومراكز المحافظة، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بساحة ميدان مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر بوسط مدينة الأقصر.

واحتشدت جموع المواطنين، الذين أعلنوا دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة، كما تم الاحتفال بمرور 50 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ضمن مسيرات في كافة محافظات الجمهورية نظمها حزب مستقبل وطن.

حضر الفعالية، قيادات أمانة حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، وعدد من القيادات الشعبية، وجموع حاشدة من الأهالي.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، أن الاحتفالية تأتى بالتزامن مع احتفالات الحزب بذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع المحافظات، والتأكيد على دعم الحزب بكافة أماناته وأعضائه وأهالي الأقصر لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتًا إلى أن الاحتفالية بدأت بالسلام الجمهوري، وتضمنت فقرات فنية وأغاني وطنية.

كما توافد الآلاف من المواطنين وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين والطلاب وممثلي النقابات والأحزاب السياسية على ميدان سيدي أبو الحجاج للاحتفال بانتصارات أكتوبر، ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح في الانتخابات الرئاسية، وكما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر، بنحبك ياريس.

ونظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، احتفالية كبرى بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب السادس من أكتوبر المجيدة، بحضور نخبة من الفنانين وفقرات فنية أخرى متنوعة، حيث أحيي الحفل كوكبة من نجوم الأقصر، وهم المنشد أحمد حسن، والكوميديان حمدي الغبري الشهير بالحاج الضوي، والفنان الشعبي محمود جمعة، بجانب فقرات فنية أخرى.

وأكدت أمانة حزب مستقبل وطن الأقصر، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية لإثبات الدعم للقيادة السياسية، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر الذي أعاد للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها.

وأضافت أمانة مستقبل وطن بالأقصر، أن انتصارات أكتوبر فتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها، الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الانتصار، والإصرار، والعزيمة، والانتماء لتراب هذا الوطن.

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احتفالات نصر أكتوبر (8)

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احتفالات نصر أكتوبر (29)

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احتفالات نصر أكتوبر (46)

احتفالات نصر أكتوبر (47)

احتفالات نصر أكتوبر (48)

احتفالات نصر أكتوبر (49)

احتفالات نصر أكتوبر (50)

احتفالات نصر أكتوبر (51)

احتفالات نصر أكتوبر (52)

احتفالات نصر أكتوبر (53)

احتفالات نصر أكتوبر (54)