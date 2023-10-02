20 جنيها تراجع في أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الإثنين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة قوة الدولار، وسط تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بجانب ترقب الأسواق لخطاب جيروم باول اليوم خلال فعاليات رواد الأعمال الصغير وقادة المجتمع فى نيويورك.

قال فادى كامل عضو شعبة الذهب والفضة بالغرفة التجارية إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2165 جنيهات، وانخفضت إلى مستوى 2145 جنيهًا قرب ختام التعاملات، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 16 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 1848 دولارًا، وهبطت إلى مستوى 1832 دولارًا.

وأضاف، كامل، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2452 جنيهًا، وسجل الجرام لعيار 18 نحو 1839 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1430 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17160 جنيهًا.

وفي سياق متصل، صدرت اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والتي أشارت إلى تحسن وضع الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم قد تدفع معدلات التضخم للتزايد، كما أنها تدعم استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر أغسطس 49.8 نقطة، بعدما كانت تشير التوقعات إلى تسجيله 48.9 نقطة، فيما سجل بالقراءة السابقة 47.9 نقطة.