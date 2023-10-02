شاهد.. كائن الماموس يتجول في شوارع القاهرة بإعلان فيلم "أوسكار"

في جو من الغموض تم طرح بوستر وإعلان تشويقي لفيلم "أوسكار" من إخراج هشام الرشيدي، حيث يظهر كائن الماموث وهو يتجول بضخامته بين البنايات وفي شوارع منطقة وسط البلد بالقاهرة.

من جانبه، قال المخرج هشام الرشيدي في تصريحات صحفية أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول مهمة إعادة إحياء كائن الماموث من جديد في عدد من الدول الأجنبية، ولكن وبشكل قدري تقع الطائرة التي تحمل هذا الكائن في مصر وتتوالى الأحداث، مشيرا إلى أن عمليات التصوير بدأت مؤخرا.

وأضاف الرشيدي أنه تم رصد ميزانية ضخمة لإنتاج الفيلم، وأنه تم استخدام أحدث التقنيات في مجال الجرافيك لتظهر الصورة بشكل متميز، مؤكدا أن الفيلم تضمن استخدام واسع للجرافيك لم يسبق وجوده في أي عمل سينمائي على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح الرشيدي أن الفيلم يشارك في بطولته نخبة من أبرز النجوم منهم ممثل عالمي، وأنه سوف يتم الإعلان عن أسماء النجوم المشاركين في العمل، وذلك بالتزامن مع طرح الإعلان الرسمي للفيلم.