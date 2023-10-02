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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إطلاق فيلم "سكر" في القاهرة بحضور نجوم العمل وصناعه

ابطال العمل
ابطال العمل
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احتفت "استوديوهات MBC" بإطلاق العرض الأول لفيلم "سكر" في القاهرة، وذلك بحضور نجوم العمل وصناعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين، وكوكبة من نجوم الفن ووجوه المجتمع المدعوّين والضيوف،وعدد من المدراء والتنفيذيين في "مجموعة MBC".

 

تخلّل الاحتفالية التي أقيمت في "سين سينما" التجمع الخامس، مرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، قبل أن يقام عرض خاص للفيلم.

 

يلعب بطولة "سكّر" كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، والفنانة القديرة ماجدة زكي، ونجم الكوميديا محمد ثروت، ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، وآخرين.

 

يُعدّ "سكّر" أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة من إنتاج "مجموعة MBC"، وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل ذات الإسم من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي. ويستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

(25) MBC GROUP- Sukkar Premiere in Cairo
(25) MBC GROUP- Sukkar Premiere in Cairo
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IMG-20231002-WA0036
(9) MBC GROUP- Sukkar Premiere in Cairo- Yasmina El Ad
(9) MBC GROUP- Sukkar Premiere in Cairo- Yasmina El Ad
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سكر صاحب الظل الطويل Mbc استوديوهات
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