الرئيس السيسي: وجهت الحكومة بتنفيذ حزمة مخرجات الحوار الوطنى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وطننا عظيما قويا قائما على أسس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن، أن وطننا دولة المؤسسات التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها.

وتابع الرئيس السيسي:" لقد تابعت باهتمام بالغ حالة الحوار الوطنى التي كانت في شكلها الأولى باعثة للأمل ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية على العمل على تنفيذ حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطنى".

وأوضح إن عزائمنا لم تلن أو تضعف أمام كل هذه التحديات بل أعلن أبناء مصر وبناتها عن أنفسهم وخاضوا معركة بناء مصر وحققوا لها الإنجاز محققين المجد والفخر الوطنى.

وأضاف الرئيس السيسي: "وقد كانت إرادة المصريين وما زالت المحرك الرئيسى والباعث الأساسى لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات".

وأشار إلى أن:"شعب مصر العظيم ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بناء الدولة على أسس الحداثة والديمقراطية إننا نجدد العهد معا للعمل على استكمال الحلم لمصرنا العزيزة".