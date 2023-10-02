دوري أبطال آسيا.. رونالدو يقود النصر أمام استقلال دوشنبه

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، اليوم الاثنين، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة على ملعب أول بارك، معقل فريق النصر، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعة بالبطولة القارية.

واعتمد كاسترو، على مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة الهجوم إلى جانب عبدالرحمن غريب وتاليسكا ويعاونهم من الخلف سيكو فوفانا وبروزوفيتش.

ويبدأ النصر المباراة أمام استقلال دوشنبه بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- لابورت- محمد قاسم.

خط الوسط: عبدالله الخيبري- سيكو فوفانا- بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - تاليسكا- كريستيانو رونالدو.

وفاز النصر في الجولة الأولى أمام برسبوليس الإيراني بهدفين دون رد ليتصدر المجموعة الخامسة، فيما يحتل استقلال دوشنبه الطاجكستاني المركز الثاني بنقطة واحدة حققها من التعادل السلبي في مواجهة الدحيل القطري.