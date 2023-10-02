«المصريين الأحرار» يحتشد في ميادين المحافظات لدعم الرئيس السيسي واحتفالات أكتوبر.. صور

احتشد الآلاف من أعضاء حزب المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية، لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسًا لمصر في الانتخابات الرئاسية 2024، في ميادين المحافظات المختلفة، وتأتي المسيرات بالتزامن مع إحياء احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس باستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة للترشح لمارثون الرئاسة المقبلة.

وجاء ذلك، وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لكافة المستويات التنظيمية، للاحتشاد بكافة ميادين محافظات مصر، إعلانًا لاستمرار روح 30 يونيو العظيمة، وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.



كما نظم الحزب، مسيرات في عدد من المحافظات، وسط تلاحم وتفاعل مع الاحتفالات التي تشهدها ميادين محافظات مصر من أسوان وحتى مطروح، احتفالًا باليوبيل الذهبي لأكتوبر، واستعادة روح 30 يونيو وإعلان محبة المصريين للرئيس السيسي، ودعمًا لاستكمال مسيرة النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية خلال 10 سنوات.



وشدد حزب المصريين الأحرار، قيادة وأعضاء وكافة المنضمين للحملة الرئاسية الشعبية، على أن الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظًا علي الهوية الوطنية لضمان سلام واستقرار الدولة المصرية في ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء ولا مجال لامتطاء جماعة الإرهاب أو اتباعهم على ثورة الشعب، ولن يسمح المصريون لأي شخص، بأن ينال من بلادهم أو يعطل مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة رشيدة.