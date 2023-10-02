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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رفعت شكيب: "حكاية وطن" رد على كل المغرضين والمشككين

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب
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ثمن النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والإنجازات العظيمة الغير مسبوقة التي تم عرضها خلال المؤتمر.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، رد على كل المغرضين والمشككين، وكشف حجم الإنجازات الكبيرة والمشروعات التنموية العملاقة التي تم تدشينها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن القيادة السياسية الحكيمة حققت طفرة تنموية في كافة القطاعات.

ودعا عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مشوار البناء والتنمية، والنهوض بمصرنا الغالية، والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

وتابع النائب رفعت شكيب: "ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مطلب شعبي، فجموع المصريين يثقون فيه لما حققه من إنجازات كبيرة في كافة ربوع الوطن".

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