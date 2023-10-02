بعد ضم أذربيجان لناغورنو كاراباخ.. إيران تحذر من تغييرات جيوسياسية في القوقاز

أثار ضم أذربيجان لإقليم ناغورنو كاراباخ ردود فعل سياسية واسعة النطاق في عدد من دول العالم، حيث حذرت إيران مما أسمته "تغيرات جيوسياسية" في منطقة القوقاز.

المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أكد خلال مؤتمر صحفي له اليوم، على أن بلاده ترفض أي تغيرات في الحدود السياسية والجغرافية للدول".

وكشفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن حديث كنعاني يرمي إلى رفض طهران مشروع ممر زنغزور الممتد على الحدود مع إيران، وهو المشروع الذي يتيح لباكو تأمين تواجدها في أماكن تمكنها من الوصول إلى ناخيتشيفان وهي الدولة الواقعة بين أرمينيا وإيران وتركيا وتتمتع بالحكم الذاتي، معتبرًا أن ضم هذه الطرق سيعيق إيران من الوصول إلى أرمينيا وأوروبا.