موسكو: الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود الواقعة جنوب غرب موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخباريةـ بأن "دفاعاتنا الجوية تمكنت من إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية"، دون أن يشير البيان إلى وقوع أي أضرار جراء سقوط الطائرة الأوكرانية المسيرة فوق مقاطعة بيلجورود.

وكان حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف أعلن، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت، أمس الأحد، لهدفين جويين في المقاطعة، دون وقوع أي إصابات تذكر.

وفي بيلجورود.. قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف- عبر قناته على تطبيق الرسائل "تلجرام"، اليوم- إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت المنطقة الحدودية الروسية أكثر من 100 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف جلادكوف- بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية- "تم إطلاق نحو 460 وحدة من الذخائر المختلفة على منطقة بلدية شيبيكينو، وألقت طائرات مسيرة 33 عبوة ناسفة، دون وقوع إصابات".

وتابع: أن "معظم الهجمات، في بلدة شيبيكينو، تم شنها على مناطق سكنية، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا من المدنيين، فضلا عن تضرر عدد من المباني".

وفي لوجانسك.. ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في الإقليم اعتقل رجلًا يُشتبه بتورطه في التجسس لصالح أوكرانيا.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر بمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في لوجانسك قوله: "لقد أحبط الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم لوجانسك أنشطة غير قانونية لمواطن أوكراني عمل لصالح المخابرات الأجنبية".

وأضاف: "أن التحقيق أظهر أن أحد مواطني لوجانسك جمع ونقل معلومات حول مواقع وتحركات وحدات الدفاع الشعبي التابعة للإقليم والقوات المسلحة الروسية بهدف تقديم مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار إلى فتح قضية جنائية ضد المشتبه به على أساس المادة 276 من القانون الجنائي الروسي "التجسس"، موضحا أن هذا الشخص معتقل ورهن التحقيق حاليا.

في المقابل.. أعلنت قيادة القوات البحرية في الجيش الأوكراني- في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم، أن الجيش الروسي يحتفظ بثلاث سفن حربية، غير مُسلحة بصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، في مهمة قتالية في البحر الأسود.

وذكرت القيادة: "أن هناك ثلاث سفن معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود وسفينة آخرى في بحر آزوف وآخرى في مهمة قتالية في البحر الأبيض المتوسط".