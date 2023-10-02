موسكو: أسباب تجميد نشر الصواريخ النووية المتوسطة تتلاشى لعدم استجابة واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن أسباب تجميد بلاده لنشر الصواريخ النووية المتوسطة تتلاشى.

وأضاف ريابكوف، للصحفيين اليوم الإثنين- "كما تعلمون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن التعليق الاختياري لنشر الصواريخ النووية المتوسطة من جانب واحد، ولكن لم يلق هذا الإعلان الاستجابة المناسبة من الولايات المتحدة والدول الغربية، التي تدور في فلكها".

وتابع: "نشهد إجراءات عملية حاليا من شأنها أن تؤدي حتما إلى ظهور أسلحة أمريكية الصنع في كل من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي كانت محظورة في السابق بموجب معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى".

وأردف: "بناء على ذلك فإن أسباب الإبقاء على وقفنا الاختياري آخذة في التلاشي"، منوها بأن القيادة الروسية حتى الآن لم تتخذ أي قرار سياسي بهذا الشأن.