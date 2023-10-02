إيهاب جلال يستقر علي بديل أحمد عادل عبدالمنعم أمام الأهلي

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على بديل أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق في مباراة الأهلي.

ويغيب أحمد عادل عبدالمنعم عن صفوف الإسماعيلي في مباراة الأهلي، بسبب إصابته في وجه القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الماضية من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستقر المدير الفني للدراويش على الاعتماد على الحارس محمد فوزي، بصفة أساسية في مواجهة الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.