ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيهاب جلال يستقر علي بديل أحمد عادل عبدالمنعم أمام الأهلي

أحمد عادل عبدالمنعم
أحمد عادل عبدالمنعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على بديل أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق في مباراة الأهلي.

ويغيب أحمد عادل عبدالمنعم عن صفوف الإسماعيلي في مباراة الأهلي، بسبب إصابته في وجه القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الماضية من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستقر المدير الفني للدراويش على الاعتماد على الحارس محمد فوزي، بصفة أساسية في مواجهة الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ads
إيهاب جلال الإسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الأهلى
ads