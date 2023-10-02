مسئول روسي: موسكو لا ترى أي آفاق لتحسن علاقاتها مع واشنطن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الاثنين أن العلاقات الروسية - الأمريكية لن تتحسن حتى تقرر واشنطن تغيير مسار سياستها الحالية.

وقال ريابكوف - في تصريحات صحفية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية "إن موسكو لا ترى أي آفاق لأي تحسن في العلاقات الثنائية، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي آفاق لتحسين العلاقات حتى يعودوا إلى رشدهم ويبدأوا في تغيير سياستهم في هذا الاتجاه.

وذكر الدبلوماسي الروسي أنه على الرغم من ذلك فإن الجانبين الروسي والأمريكي مستمران في الجوانب الفنية البحتة للعلاقات الثنائية فيما يتعلق بتشغيل البعثات الدبلوماسية، ومسائل إصدار التأشيرات، فضلًا عن بعض المواقف الإنسانية العرضية".