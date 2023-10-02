طبيب بيراميدز: وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الحالة الطبية لإبراهيم عادل مهاجم النادي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الرواندي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري أن إبراهيم عادل خضع لأشعة جديدة وفحوصات طبية أثبتت حاجته لعلاج تحفظي، وبالفعل تم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الكسر الذي تعرض له في أنكل القدم.

وشدد الطبيب على أن إبراهيم عادل سيخضع أسبوعيا لأشعة جديدة للتأكد من عدم تحرك العظام من مكانها وأن الأمور تسير بشكل طبيعي نحو التئام الكسر في الكاحل، على أن يضع الجبس مبدئيا لمدة ٣ أسابيع، وبعدها ستكون هناك خطوات أخرى في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد نهاية المرحلة الأولى.