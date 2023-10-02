الآلاف في السويس يعلنون تأييد السيسي في احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر

توافد آلاف المواطنين على كورنيش السويس الجديد للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر والتي امتدت من الكورنيش إلى ممشى أهل السويس.

وحرص المواطنين على رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلان تأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة، تحت شعار "كمل مشوارك.. معاك يا ريس".

ونظم المئات مسيرات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملين صور الرئيس خلال توجههم إلى مكان الاحتفال.

وتضمن الحفل فقرات ثقافية وترفيهية ومقطوعات موسيقية للفرق الشعبية، كما قدمت فرقة هارموني عدة فقرات فنية وأغاني فلكلور توزيع الاعلام علي المواطنين.

كما قامت الأحزاب والشركات والنقابات والهيئات بتعليق لافتات كبري مؤيدة للرئيس السيسي.

وهتف المشاركون في الاحتفال بعبارات مؤيدة للقيادة السياسية بالترشيح لفترة رئاسية جديدة.

كما توافد آلاف العمال من الشركات والمنشآت الصناعية في السويس على ممشي أهل السويس للمشاركة في الاحتفالات بأعياد أكتوبر وناشدوات الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرته في التنمية ولضمان الاستقرار لمصر والمصريين.

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