ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الآلاف في السويس يعلنون تأييد السيسي في احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توافد آلاف المواطنين على كورنيش السويس الجديد للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر والتي امتدت من الكورنيش إلى ممشى أهل السويس.

وحرص المواطنين على رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلان تأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة، تحت شعار "كمل مشوارك.. معاك يا ريس".

ونظم المئات مسيرات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملين صور الرئيس خلال توجههم إلى مكان الاحتفال.

وتضمن الحفل فقرات ثقافية وترفيهية ومقطوعات موسيقية للفرق الشعبية، كما قدمت فرقة هارموني عدة فقرات فنية وأغاني فلكلور توزيع الاعلام علي المواطنين.
 كما قامت الأحزاب والشركات والنقابات والهيئات بتعليق لافتات كبري مؤيدة للرئيس السيسي.

وهتف المشاركون في الاحتفال بعبارات مؤيدة للقيادة السياسية بالترشيح لفترة رئاسية جديدة.

كما توافد آلاف العمال من الشركات والمنشآت الصناعية في السويس على ممشي أهل السويس للمشاركة في الاحتفالات بأعياد أكتوبر وناشدوات الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرته في التنمية ولضمان الاستقرار لمصر والمصريين.

IMG-20231002-WA0012
IMG-20231002-WA0012
IMG-20231002-WA0010
IMG-20231002-WA0010
IMG-20231002-WA0009
IMG-20231002-WA0009
IMG-20231002-WA0008
IMG-20231002-WA0008
IMG-20231002-WA0006
IMG-20231002-WA0006
ads
الرئيس عبد الفتاح السيس ممشى اهل السويس مقطوعات موسيقية كورنيش السويس الجديد
ads