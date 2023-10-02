الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطلق برنامجا لتدريب نساء نيجيريا في مجال الطاقة

أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة "باور أفريكا"، وهي مبادرة أمريكية من أجل توصيل الكهرباء في إفريقيا، برنامجا لتدريب نساء نيجيريا في مجال الطاقة.

وذكرت السفارة الأمريكية بالعاصمة النيجيرية أبوجا - في بيان، اليوم /الاثنين/ - أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز المهارات في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف النساء والشباب لتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية والتقنية في مجالات، مثل تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإدارة المشروعات ومهارات الاتصال.

وأضافت أنه سيجري تنفيذ عدة فعاليات ضمن هذا البرنامج، مثل معارض التوظيف وبرامج التوجيه للمتدربين، موضحة أن الهدف من التدريب في إطار البرنامج، هو السماح لهذه الفئات من السكان (النساء والشباب) باغتنام فرص العمل في قطاع الطاقة والمشاركة في تحول الطاقة بالبلاد.

وقالت مسئولة إدارة البرامج الاقتصادية في مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنيجيريا سوزان أوراني "من المتوقع أن يؤدي التحول في مجال الطاقة إلى توفير 420 ألف وظيفة جديدة في قطاع الكهرباء وحده بحلول عام 2060؛ مما سيسمح للمرأة بلعب دور متنام في هذا القطاع، الذي يهيمن عليه الذكور تقليديا"، موضحة أن هذه المبادرة تستهدف المساهمة في تعزيز ثقافة إدماج الجنسين في قطاع الطاقة.