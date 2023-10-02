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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق حفل افتتاح بطولة أفريقيا للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

افتتاح بطولة افريقيا
افتتاح بطولة افريقيا للرماية
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انطلق حفل افتتاح بطولة أفريقيا للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل بفندق توليب بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة. 

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من ١ أكتوبر وحتى ١٠ من أكتوبر الجاري على ميادين الرماية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ٢٥٠ راميًا ورامية من ١٥ دولة إفريقية وهم: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف. 

حضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والايطالى لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، ومحمد برى محمود وزير الشباب والرياضة الصومالي واللواء محمود مرزوق، واللواء محمد مصطفي شرف الدين رئيس مجلس إدارة نادى رماية أعضاء هيئة الرقابة الادارية وعدد كبير من رؤساء الأندية.

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افريقيا للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية محمود وزير الشباب والرياضة اللواء محمود مرزوق
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