عمدة موسكو يعلن بدء إنتاج أدوية لعلاج السرطان باستخدام الضوء

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بدء إنتاج أدوية لعلاج السرطان باستخدام الضوء.

وقال سوبيانين- في مدونته على "تليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن في المراحل المبكرة من المرض، يمكن أن تحل طريقة العلاج هذه محل الجراحة الكلاسيكية، حيث يتم إعطاء الدواء للمريض، ليتراكم في الخلايا السرطانية، ثم يتم تفعيله بواسطة الليزر أو إشعاع (LED)، ثم يتم تدمير الورم الخبيث بالكامل تقريبا.

وأضاف أن إحدى شركات موسكو تخطط لإنتاج ما يصل إلى 40 ألف زجاجة سنويا، قائلا "سنقوم بتغطية احتياجات العلاج الضوئي الديناميكي في روسيا".

من جانبها.. قالت رئيسة المنظمة الاجتماعية لمساعدة المرضى المصابين بالسرطان إيرينا بوبروفا: "إن الطريقة الديناميكية الضوئية تحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك بين مرضى سرطان الثدي لأنها تسمح بالحفاظ على الأنسجة، مضيفة أن العلاج يُظهر في الوقت الراهن فعاليته بإزالته لعملية تشكل الأورام.

وأضافت معلقة على بدء إنتاج الأدوية المضادة لأمراض السرطان في شركة موسكو- "إن تشغيل قدراتنا الخاصة في هذا المجال هو أمر رائع.. أن حصة الأسد من الأدوية في مجال مكافحة السرطان هي الأجنبية الصنع".