اكتشف لماذا اقترح منع الطيارين والمضيفين من استخدام العطور في الهند ؟

اقترح مكتب المدير العام للطيران المدني في الهند تحديثا للوائحه الداخلية، المتعلقة بالشروط الواجب على طاقم الطائرة اتباعها، يشمل منه أفراده من "التعطر".

وجاء في نص اللوائح المقترحة: "لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم تناول أي دواء أو تركيبة أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم أو جل الأسنان أو العطور أو أي منتج يحتوي على محتوى كحولي، التي قد تؤدي إلى نتيجة اختبار تحليل تنفس إيجابي للمواد الكحولية".

وجاء فيها أيضا: "يجب على أي فرد من أفراد الطاقم الذي يخضع لمثل هذا النوع من المواد، استشارة طبيب الشركة قبل القيام بمهمة الطيران".

وفي حين أن العطور يمكن أن تحتوي على كميات من الكحول، فمن غير الواضح ما إذا كان وضع العطر على الجسم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية لاختبار التنفس.

وتم التصديق على متطلبات السلامة الجوية الرسمية للمديرية العامة للطيران المدني في الهند في أغسطس 2015، والإضافة المقترحة مطروحة للنقاش حتى الخميس.