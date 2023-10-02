اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. الآلاف يتوافدون بالمنصورة لإعلان تأييدهم للرئيس السيسي.. صور

استمر الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية من كافة الأعمار ومن كافة قرى ومدن ومراكز المحافظة فى التوافد على ميدان ام كلثوم بمدينة المنصورة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيده ولإعلان تأييدهم ودعمهم للرئيس عيد الفتاح السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية.

فيما توافد المواطنين فى مئات المسيرات وصولا لميدان المحافظة حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما ردد المواطنين هتافات "تحيا مصر "و "يحيا الرئيس السيسى " و "كلنا وراك ياريس " و "كمل مشوارك واحنا معاك " فيما حرصوا على ترديد الاغانى الوطنيه .

ومن المقرر أن يشهد ميدان المحافظة بالمنصورة مساء اليوم احتفالية غنائية كبرى بمشاركة الفنان محمد فؤاد وعدد من المطربين للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيده.

لينك البث المباشر

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