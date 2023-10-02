سلة الأهلي تهزم الاتحاد الليبي في البطولة العربية للأندية

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره فريق الاتحاد الليبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة العربية المقامة في قطر خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 12 من الشهر ذاته.

ونجح فريق السلة بالنادي الأهلي في الفوز على الاتحاد الليبي، بنتيجة 65-55، في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالبطولة العربية لكرة السلة بالدوحة.

حسم الأهلي الفترة الأولى بالتقدم بنتيجة 20-9، وفي الفترة الثانية واصل فريق سلة الأهلي الحفاظ على المقدمه وحسم الشوط الأول بنتيجة 35-24.

وواصل الفريق الأحمر السيناريو وأنه الفترة الثالثة متقدما على الاتحاد الليبي بنتيجة 47-43، وفي الفترة الرابعة حافظ على أداءه القوي ليحسم اللقاء بنتيجة 65-55.

كان فريق رجال سلة الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة العربية للاندية بدولة قطر بتحقيق الفوز على فريق دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 92 - 77.