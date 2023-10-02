في اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. أهالي أسوان يؤيدون الرئيس السيسي| صور

احتشد الآلاف من المواطنين فى ميدان الشهداء بمحيط المحطة بمدينة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر ولمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة.
وشهد الميدان، تجمع الحشود من مواطني اسوان من مراكز نصر النوبة وإدفو وكوم أمبو ودراو، إلى الميدان حاملين أعلام مصر باللافتات وبانرات ومسيرة دعم وتأييد الرئيس السيسى، إطلاق ألعاب نارية فى الهواء وفقرات فنية ومزمار بلدى بجانب الأغانى الوطنية، وحمل بعض الأطفال أعلام مصر.
ويتخلل الاحتفالية عدة فقرات وعروض فنية لفرق عرب المالكي وأسوان للفنون الشعبية وفرقة الفن الفلكلورية لأبناء قبائل العبابدة والبشارية وفرقة توشكي للفنون الشعبية وبمشاركة الفنان النوبي بيبو ادم .