لجنة عضوية الأهلي تجتمع غدًا بفرع التجمع الخامس

تعقد لجنة العضوية بنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا في ‏السادسة مساء غد الثلاثاء بفرع الأهلي بالتجمع الخامس، وذلك لاعتماد أوراق المتقدمين ‏للحصول على عضوية الفرع.

يأتي هذا الاجتماع وسط إقبال كبير من الراغبين في ‏الانضمام لعائلة الأهلي سواء في فرعي النادي «التجمع الخامس - الشيخ زايد» أو من ‏خلال العضوية العامة التي تشمل كل الفروع.‏

ويعد اجتماع الغد استكمالًا للاجتماعات العديدة التي أجرتها لجنة العضوية مع الراغبين ‏في الحصول على العضوية، للاستفادة من الخدمات الكبيرة المقدمة للأعضاء، والطفرة ‏الإنشائية الهائلة بكافة الفروع سواء من حيث الملاعب الرياضية أو أماكن جلوس ‏الأعضاء ومناطق «أكوا بارك» والمباني الخاصة بأكاديمية الكرة والمباني الإدارية والاجتماعية، وغيرها من الخدمات التي تم مراعاتها لتلبية كافة احتياجات أعضاء ‏النادي.‏

كما سبق أن عقدت اللجنة مقابلات عبر برنامج «زوم» مع المتقدمين للحصول على ‏العضوية من خارج البلاد، سواء عضوية المقر الرئيسى أو أي من ‏فروع النادي، وتقديم كافة ‏التسهيلات لهم ولأسرهم إلى جانب ‏المتقدمين من داخل البلاد.‏