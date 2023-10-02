احتفالات «المولد النبوي» في «ثقافة البحر الأحمر»

قدم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال اليومين الماضيين، استمرارا للفعاليات المتواصلة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظم قصر ثقافة الغردقة احتفالية شهدت عرضا فنيا لفرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية والأطفال الموهوبين رواد القصر من ذوي الهمم، تصميم وتدريب الفنان رضا ياسين، أعقبها فقرات شعرية في حب الرسول لمواهب نادي أدب الغردقة، ثم فقرة التنورة للطفلة دانا محمد.

وشهد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "رسولنا الكريم" بالتعاون مع مديرية الأوقاف بسفاجا، بمشاركة الشيخ سعيد عمر محمد، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر شاذلي عبد العزيز بشير وقصائد في مدح الحبيب. كما أقامت مكتبة الخالدين بالتعاون مع إدارة أوقاف سفاجا محاضرة بعنوان "كيف نحيي ذكرى ميلاد النبي" قدمها الشيخ ناصر نياز إمام وخطيب بالأوقاف.

وأقيمت ببيت ثقافة القصير ورشة حكي عن حياة الرسول وسيرته العطرة قدمها الشيخ أحمد محمد، إلى جانب استكمال ورشة تعليم الخط العربي مع الفنان محمد عبد السلام.

وقدمت فرقة القصير للفنون التلقائية عرضا فنيا للرقصات التراثية والكف للمجموعة، كما نظم قصر ثقافة حلايب عرضا فنيا لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح قصر ثقافة حلايب مع مدرب الفرقة طاهر علي.