وزراء خارجية أوروبا يجتمعون في أوكرانيا لدعم كييف

اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في أوكرانيا، لبحث الدعم الغربي لكييف في مواجهة التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وقال دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إن ذلك الاجتماع يعد أبرز اجتماع للحلفاء الأوروبيين كونه يجري على حدود مستقبلية للاتحاد الأوروبي، على حد تعبيره.

وأضاف أن ذلك الاجتماع هو الاجتماع الأول الذي يجري خارج الحدود الحالية للاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن الدعم الأوروبي لكييف لا يجب أن يتوقف من أجل صد التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاجتماع الذي عقد خارج بروكسل لأول مرة اجتماع تاريخي، معتبرًا أن أوكرانيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، ولفت إلى أن عقد الاجتماع في أوكرانيا يؤكد تضامن دول أوروبا مع كييف في مواجهة روسيا.