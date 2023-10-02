مدير تعليم الشرابية يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة رفاعة الطهطاوي

تفقد أشرف فرغلي مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الإثنين، انتظام اليوم الثانى من الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 22024/2023 بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية.

وجاء ذلك برفقة طارق خليل مدير أمن الإدارة، والسيد عمر مدير التعليم الابتدائى، بحضور نفيسة رمضان موجه أول رياضيات بالإدارة، وكان في استقبالهم هناء الحامولى مديرة المدرسة.

حرص مدير عام الإدارة على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى.

وأثنى فرغلي على حُسن انضباط الطابورالمدرسي، وحُسن تنوع فقرات الإذاعة المدرسية، وهنأ التلاميذ وأسرة المدرسة بالعام الدراسي الجديد متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

وأشاد مدير عام الادارة بنظافة فناء المدرسة، ودورات المياه، وحديقة المدرسة والفصول، وتقدَّم بالشكر الجزيل لمديرة المدرسة وفريق العمل على حُسْن تعاونهم، وأدائهم المتميز، ومجهودهم الملموس من أجل صالح التلاميذ.