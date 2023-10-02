ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم الشرابية يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة رفاعة الطهطاوي

انتظام الدراسة
انتظام الدراسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد أشرف فرغلي مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الإثنين، انتظام اليوم الثانى من الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 22024/2023 بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية.

وجاء ذلك برفقة طارق خليل مدير أمن الإدارة، والسيد عمر مدير التعليم الابتدائى، بحضور نفيسة رمضان موجه أول رياضيات بالإدارة، وكان في استقبالهم هناء الحامولى مديرة المدرسة.

حرص مدير عام الإدارة على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى.

وأثنى فرغلي على حُسن انضباط الطابورالمدرسي، وحُسن تنوع فقرات الإذاعة المدرسية، وهنأ التلاميذ وأسرة المدرسة بالعام الدراسي الجديد متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

وأشاد مدير عام الادارة بنظافة فناء المدرسة، ودورات المياه، وحديقة المدرسة والفصول، وتقدَّم بالشكر الجزيل لمديرة المدرسة وفريق العمل على حُسْن تعاونهم، وأدائهم المتميز، ومجهودهم الملموس من أجل صالح التلاميذ.

ads
الإذاعة المدرسية التعليم الابتدائي العام الدراسي الجديد مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية
ads