موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الثالثة للدوري

يستأنف فريق الزمالك تدريباته للقاء البنك غدا الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس واليوم الإثنين .

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز .

انتهى الجهاز الإداري بالزمالك من تجهيز تسجيلات لمباريات فريق البنك الأهلي الأخيرة بالدوري، على أن يبدأ الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك خلال ساعات قليلة في مشاهدتها .

ويحدد أوسوريو وجهازه المعاون نقاط قوة وضعف فريق البنك ثم يعقد جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق الفوز الأول بالدوري هذا الموسم بعدما تعادل الزمالك في الجولتين الأولي والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب .

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الساعات الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2 .